“Vai ser um ano positivo” para os vistos gold na Madeira

A Região adquiriu, entre 2017 e 2021, 50 vistos ‘gold’ e captou 60 milhões de euros sobretudo no sector imobiliário.

Num seminário que decorre, esta sexta-feira, no Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal, sobre os denominados vistos 'gold', o secretário regional da Economia, Rui Barreto, afirma que a Madeira tem uma “enorme oportunidade” para captar investimento no sector imobiliário.

"É uma oportunidade para a Região Autónoma da Madeira, uma oportunidade para a economia da Madeira, uma oportunidade para um sector em franco crescimento". Rui Barreto, secretário da Economia

Com as recentes alterações no programa de Autorização de Residência para Investimento (ARI), que excluem Lisboa e Porto, a Madeira vê uma oportunidade para conseguir captar a atenção de pessoas “com alto rendimento” a obterem "casas de luxo”.

Contudo, além do sector imobiliário que, no ano passado, “contribuiu com 460 milhões em volume de negócio”, existem outras actividades que beneficiam como pintores, serralheiros e empresas de instalações eléctricas.

Além disto, os vistos 'gold' são uma oportunidade de captação de pessoas para uma “nova economia”, tal como diz o secretário da Economia, sejam cientistas, investigadores, profissionais de alto rendimento ou académicos.

As unidades de saúde, a segurança e o bom ambiente de negócios são condições atractivas para quem pretende investir em imobiliário, informou Ana Filipa Ferreira, directora da Invest Madeira.

Russos, americanos, italianos e chineses são os que mais investem em vistos 'gold', mas Ana Ferreira, destaca que são “os russos aqueles que vão mais à frente” porque baixou o valor de investimento das casas (de 500 mil euros passou para 350 mil euros) e se os prédios necessitarem de reabilitação, o valor passa para 280 mil euros.

A directora da Invest Madeira avança que os suíços já demonstram interesse também em adquirir vistos 'gold' e que em Junho “vão a um salão imobiliário na Suíça”.

O secretário da Economia salientou que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a Madeira prevê 136 milhões de euros para a construção de habitação a preços controlados e apoio ao arrendamento, para “criar equilíbrio na sociedade”.

Para o futuro prevê-se mais investimentos, sendo que a directora da Invest Madeira afirma que “quantos mais melhor”, já Rui Barreto corrobora afirmando que será um ano positivo.