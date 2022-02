12 mil crianças sem vacina ‘excluídas’ de actividades

São mais de 12 mil as crianças madeirenses, dos 5 aos 11 anos, que não têm a vacinação completa contra a covid-19. Destas, pouco mais 4.500 já iniciaram o processo, ainda assim, tal como as não vacinadas, vêem o seu acesso a actividades extra-curriculares condicionado, situação que tem motivando desistências e pedidos de reembolso. Esta é a notícia que faz a manchete do seu DIÁRIO desta quinta-feira.

Em destaque, também, temos o regresso da TAP ao Porto Santo em Março, após a suspensão das ligações em Outubro do ano passado. Este regresso faz-se com frequências semanais, sendo que entre Junho e Setembro está já anunciado um voo diário. Leia mais na página 8 da edição de hoje.

Ainda no rescaldo das Legislativas e com os centristas novamente a serem postos à prova, o líder da JP quer mais no Governo e na rua. Pedro Pereira lança uma série de alertas a Rui Barreto e deixa a nota de que “nunca haverá alguém que sozinho seja mais importante do que o partido”. Os próximos tempos prometem ser agitados para o partido que não elegeu nenhum deputado para a Assembleia da República.

Dois anos depois, a Festa da Anona marca a retoma dos arraiais na Madeira. A pandemia levou ao cancelamento de todos certames do género, com as autoridades de saúde e o Governo Regional a entenderem que chegou o momento de retomarmos as festas e romarias.

Ainda no DIÁRIO de hoje, saiba mais pormenores do alegado homicídio junto ao Mercado dos Lavradores e que acabou por marcar o dia de ontem. O esfaqueado até à morte já tinha sido ameaçado outras vezes.

