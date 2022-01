PSP leva acção de sensibilização 'Internet Mais Segura' às escolas da Madeira

O Comando Regional da Madeira dá início na próxima semana à acção de sensibilização 'Internet Mais Segura' nas escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário da Região.

A operação a cargo da PSP decorre de 1 a 9 de Fevereiro, data em que se assinala o Dia Europeu da Internet Mais Segura, com o objectivo de “alertar e sensibilizar os jovens que frequentam estabelecimentos de ensino para a necessidade de uma utilização segura e responsável da internet e dos telemóveis".

Com recurso a conteúdos pedagógicos adaptados aos vários escalões etários, a acção chegará à Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Achada, Escola Secundária Francisco Franco, Escola B + S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, EB1/PE do Lombo de São João e São Paulo, na Ribeira Brava e à Escola 2+3 do Campanário.