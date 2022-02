Faleceu o agente Bettencourt

Faleceu ontem Luís Sereverino Bettencourt, o primeiro polícia de trânsito a usar mota nas suas funções na Região, sendo muito conhecido dos madeirenses e acarinhado por todas as forças de segurança.

'Gouveia' no dia em que estreou a mota entregue à PSP., Foto publicada no mural do 'Madeira quase esquecida'