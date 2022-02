Testes para visitas no hospital não serão pagos

Os testes de diagnóstico à covid-19 exigidos às visitas de doentes internados nos hospitais públicos da Região não serão pagos.

A confirmação foi dada ontem, ao DIÁRIO, ao final do dia, pelo Gabinete de Comunicação do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) após ter sido questionado sobre o assunto.

As informações que vinham sendo dadas aos utentes através do Gabinete de Apoio ou dos vários serviços de internamento já contrariavam o pagamento, mas perante uma afirmação do presidente do Governo Regional que apontava para testes pagos pelas pessoas, várias foram as dúvidas que se levantaram.

Medidas de combate à pandemia foram alteradas esta quinta-feira pelo Governo O Governo Regional fez várias alterações, esta quinta-feira, às medidas de combate à pandemia da covid-19, que tinham entrado em vigor na passada terça-feira.

Certo é que, conforme esclarece a fonte referida, “as visitas aos doentes nas unidades de saúde não terão qualquer encargo para os familiares, por razões óbvias”, ficando, inclusive, de fora da Resolução ontem publicada, que, além das alterações referidas, esclarece que medidas de aplicam aos lares e unidades similares.

Na resposta dada às nossas interpelações, o Gabinete de Comunicação do SESARAM remeteu para hoje a divulgação de “uma circular normativa com as novas regras, tendo por base as orientações da Autoridade de Saúde Pública, obviamente adequadas a imperativos de segurança e protecção dos doentes que estão nas unidades de saúde”.