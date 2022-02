Trânsito normalizado a esta hora da manhã

Bom dia. Depois de passado a pior hora, com o pico de tráfego automóvel a confluir, sobretudo desde a via rápida para o centro do Funchal, neste momento há poucas zonas de preocupação, com o trânsito a fluir com normalidade.

Mesmo na zona mais complicada, que leva à formação de fila junto ao nó de Pestana Júnior, circula-se com normalidade, sem sinais vermelhos. Contudo, a esta hora o tráfego é intenso e importa assegurar que tudo continua a correr com esta normalidade.

Conduza com precaução, modere a velocidade e mantenha as devidas distâncias de segurança e tudo correrá sobre rodas.