Trânsito moderado com tendência para complicar

Bom dia. A esta hora, o trânsito faz-se sobretudo rumo ao Funchal, já com algumas filas na zona de São Gonçalo até ao nó de Pestana Júnior, mas nada mais do que o habitual num dia de semana.

Portanto, ainda que se processe em duas filas compactas, tudo corre bem por esta altura, com duas situações a ter em conta, a hora de ponta está aí e, portanto, mais carros, e há uma chuvinha miúda que cai ou caiu e que molhou o piso.

Ainda que possa vir a ficar mais complicado para quem sai de casa a esta hora ou esteja a enfrentar este pára-arranca, importa que saiba que não há ocorrências de maior que possam complicar ainda mais este início de quarta-feira.

Um início de dia normal e com trânsito a circular sem grandes dificuldades é o que se espera e se deseja, seja na Via Rápida, seja nas estradas regionais e locais, vindo de Oeste ou de Este, em direcção ao Funchal ou a sair da capital. Atenção aos primeiros raios de sol e ao piso molhado. Modere a velocidade e mantenha as distâncias de segurança.