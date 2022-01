Morreu jovem cantor madeirense Nuno Perestrelo

O cantor madeirense Nuno Perestrelo faleceu, esta segunda-feira, 31 de Janeiro.

A notícia foi avançada pelo Teatro Municipal Baltazar Dias que, na sua página de Facebook, manifestou pesar pela morte do jovem artista.

"A equipa do Teatro Municipal Baltazar Dias vem, publicamente, manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento, do jovem cantor Nuno Perestrelo, endereçando as mais sentidas condolências à sua família e amigos", pode ler-se na publicação.

"Nuno Perestrelo deixa em todos os artistas das diferentes áreas que tiveram o privilégio de o conhecer, uma grande saudade, ficando para sempre na nossa memória, o seu talento e alegria contagiante", acrescenta a instituição.

Nuno Perestrelo, figura acarinhada no meio artístico regional, participou na abertura da temporada artística 2020/2021 do Teatro Municipal Baltazar Dias.