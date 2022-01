Regresso ao trabalho e à escola mobilizam trânsito

Bom dia. A manhã desta segunda-feira, 31 de Janeiro de 2022, está a ser marcado pela habitual maior afluência de viaturas desde o lado Este para o Funchal, na zona mais complicada da Via Rápida.

Num dia que amanhece ainda sob forte influência do 'tempo leste', sem chuva que se veja à vista, a norte ou a sul, com piso seco a propiciar uma condução mais segura, o trânsito flui sem grandes preocupações e interrupções com a excepção já referida desde a zona de São Gonçalo até à saída para o Campo da Barca no nó de Pestana Júnior.

No sentido oposto, nenhum sinal de dificuldades, com a excepção da zona da rotunda do Hospital, onde habitualmente confluem centenas de viaturas às mesmas horas de ponta, sobretudo por ser zona de várias escolas e de acesso directo ao centro do Funchal.