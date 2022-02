Trânsito já com os habituais sinais de dificuldades

Bom dia. Esta sexta-feira, 4 de Fevereiro de 2022 começa com trânsito a já dar os sinais habituais dos inícios das manhãs em dias úteis. A apertar nos principais acessos à Via Rápida, tanto de um lado como do outro no sentido do Funchal, mas também nas saídas daquela via.

No sentido Machico - Ribeira Brava, a fila de trânsito estende-se quase em marcha mais lenta ou até parada a partir de São Gonçalo, mas não por causa de qualquer acidente, mas por causa da saída para o Campo da Barca e zona da Pena, onde o sistema semafórico controla o fluxo, mas emperra o 'canal' no nó de Pestana Júnior, na principal via quando devia fazer o contrário, afectando todo o trânsito desde a zona Este.

Desde a zona Oeste, a zona problemática começa na entrada no nó de Câmara de Lobos e segue até à longa subida de Santa Rita, situação que tem sido recorrente sobretudo desde que foi construída a extensão da Via Rápida até ao Estreito de Câmara de Lobos, numa zona onde afluem muitas viaturas em hora de ponta. A velocidade mais lenta de alguns veículos e também a saída na curva para o nó de Santa Rita, acaba por condicionar fortemente o trânsito.

Num dia que amanhece, ainda sem sol a encadear os automobilistas, sobretudo nesse sentido Ribeira Brava - Machico, pelo menos o piso está seco. A excepção é a costa norte, onde algumas estradas ainda apresentam piso ligeiramente molhado.

Por isso, conduza com precaução e bom final de semana.