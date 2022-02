Sporting promove almoço-convívio com Frederico Varandas na Madeira

Por ocasião da vinda da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal à Madeira, no próximo sábado, dia 26 de Fevereiro, será realizado um almoço-convívio, pelas 12h30, no restaurante 'Lagar', em Câmara de Lobos, que contará com a presença do presidente do conselho directivo do Sporting, Frederico Varandas.

As inscrições para este convívio, quer para membros-fundadores do núcleo como para sócios/simpatizantes do Sporting, estão abertas até dia 24 e devem ser realizadas por telefone (967 876 017) ou e-mail ([email protected]).

No mesmo dia, pelas 18 horas, o Sporting defronta o Marítimo, nos Barreiros, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol.