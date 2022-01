Sporting conquista Taça da Liga

O Sporting conquistou, esta noite, em Leiria, a Taça da Liga pela segunda época consecutiva, ao vencer o Benfica por 2-1, na grande final.

Os encarnados ainda estiveram em vantagem com o golo apontado ao minuto 23 por Everton, mas a formação leonina protagonizou a reviravolta na segunda parte com os golos de Gonçalo Inácio aos 49 minutos e Sarabia, à passagem do minuto 78.

Nesta final de destacar ainda a estreia do jovem madeirense Henrique Araújo na equipa principal do Benfica. O jogador internaiconal sub-21 entrou na partida ao minuto 83.