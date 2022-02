Bombeiros chamados a acudir homem preso numa varanda no Funchal

Um homem precisou do auxílio dos Bombeiros Sapadores do Funchal, esta tarde, uma vez que ficou preso numa varanda, no 3.º andar de um prédio, no Funchal.

Um veículo com material para abertura de portas e ainda uma auto-escada foram mobilizados para a Avenida da Madalena, em Santo António. A auto-escada não chegou a ser utilizada, com os operacionais a conseguirem entrar pela porta da habitação.

O senhor encontrava-se bem de saúde.