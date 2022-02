Veja aqui as capas dos jornais nacionais desta sexta-feira

Bom dia. Nesta sexta-feira, 4 de Fevereiro de 2022, as capas dos jornais nacionais trazem notícias para todos os gostos, não sobressaindo nenhum tema em específico que se repita em um no mesmo tema.

No Correio da Manhã:

- "Morto em rede de sexo sadomasoquista"

- "Mistério no Barreiro: Pedro Coelho, 39 anos, assassinado com dois tiros"

- "Grupo castiga elementos que não cumprem regras"

- "Família descobre pistas do crime na vida privada de vítima"

- "Revisão dos escalões do IRS avança este ano"

- "Novo Governo: Siza Vieira apontado para MNE e Medina para Economia"

- "Braz em risco na crise das águias"

- "Diretor-geral alvo da ira de Rui Costa"

- "Avançado do Sporting: 'Sou um Slimani ainda melhor', diz argelino na apresentação"

- "Escutas: Mendes prometeu enganar Benfica"

- "Cineasta Lauro António morre aos 79 anos"

- "Cabeleireiro abusa de meninas em Cascais"

- "Banca empresta 15,2 mil milhões para casas"

- "Setúbal: Mata patrão por causa de 20 euros"

- "Vimioso: Leonor continua à espera de net para estudar"

- "Aveiro: Hospital condenado a pagar 71 mil Euro"

No Público:

- "PS disponível para regresso dos debates quinzenais ao Parlamento"

- "Agricultura em stress: Seca ameaça produção de cereais, pecuária, fruta e vinha"

- "Cancro: Atraso nos rastreios traz avalanche de novos doentes"

- "Zona euro: Viragem no BCE faz antever subida de juros já este ano"

- "Professores: Dar aulas há 20 anos não garante salto na carreira"

- "China: De montra em 2008 a alvo em 2022: os Jogos de Pequim são tudo menos desporto"

- "Música: O coração da Beira Baixa bate com os Bandua"

- "1942-2022: Lauro António, uma vida devotada ao cinema"

No semanário Novo:

- "PSD derretido espera início de corrida à liderança"

- "Nuno Garoupa: 'não sei se o projeto de Costa não será tentar bater Merkel'"

- "Próximo líder do CDS precisa de ter outro emprego. Não há dinheiro para o salário"

- "Marcelo Rebelo de Sousa prepara três intervenções de fundos para os próximos meses"

- "Quem são os novos deputados do Chega e da Iniciativa liberal nesta legislatura"

No Diário de Notícias:

- "José Ribeiro e Castro: Se o PSD tivesse feito coligação, Rui Rio seria primeiro-ministro"

- "Desaire eleitoral: Os altos e baixos do Bloco de Esquerda"

- "Salários sobem 3%: Contratação coletiva ainda não recuperou da pandemia"

- "Ataque dos EUA: Misterioso líder do ISIS morre em 'ato final de cobardia'"

- "Medicina de precisão: IPO do Porto está a revolucionar tratamento do cancro"

- "De Istambul a Lisboa: O estudante de Erasmus que traduziu Os Lusíadas"

- "1942-2022: Lauro António: Chegou ao fim da vida de um homem que fez do cinema paixão"

No Inevitável:

- "Entrevista ao médico intensivista José Artur Paiva, um ano depois do momento mais crítico nos hospitais: 'Ninguém deve ficar por vacinar por falta de informação, temos de ir porta a porta"

- "Espanha vive guerra política e cultural sobre o consumo de carne"

- "PSD: Rio quer 'arrumar a casa' até julho"

- "Montepio passa de prejuízos a lucros de 6,6 milhões em 2021"

- "Inflação: Máximos históricos deixam economia em alerta"

- "Certificado garante entrada em Portugal"

No Jornal de Notícias:

- "Governo financia SIRESP contra parecer jurídico"

- "IPO aceleram consultas e cirurgias"

- "Tribunal Europeu confirma multa a juiz por criticar Justiça"

- "Gerês: Guarda salva grupo de um incêndio e torna-se herói no parque"

- "Vila do Conde: Embargado megaprojeto imobiliário que ocupou terreno na Autarquia"

- "Ataque dos EUA leva à morte líder do Estado Islâmico na Síria"

- "Lauro António (1942-2022): Partiu um singular amante do cinema"

- "Rui Rio quer abandonar liderança do PSD até início de julho"

- "Associações de pais exigem aulas online para todos os alunos"

- "Benfica: Rui Costa acusa plantel de estar acomodado"

- "Clássico: Acumulação de amarelos pode tirar jogadores ao Porto e Sporting"

No Negócios:

- "Covid quadruplicou número de baixas no mês de janeiro"

- "Qualificação baixa penaliza a avaliação do PT 2020"

- "Entrevista a Miguel Real "O intelectual deixou de ter uma voz política"

- "Habitação: Créditos novos já dão sinais de subida"

- "Antigo hotel em Vila Real motiva multa à Fund Box"

- "Pressão alta sobre preços leva governos a agirem"

- "Patrão minhoto paga novas férias tropicais e sobe salários"

No semanário Expresso:

- "Maioria absoluta: Governo tira do OE exigência do Bloco e PCP"

- "Costa vai apostar em super-ministros"

- "Marcelo prepara vigilância ativa nos próximos quatro anos"

- "'Eu desertei': Histórias de quem virou costas à Guerra Colonial"

- "Há cinco anos que chove abaixo da média em Portugal"

- "Escolas contratam 'professores' sem formação específica para dar aulas"

- "Mortes 'de' ou 'com' covid? Só saberemos no fim"

- "A longa espera de Isabel por um transplante de pulmão"

- "A 'Nossa Senhora' de Rendeiro estava na casa no motorista"

- "Centeno vai ganhar mais de 17 mil euros"

- "EUA matam líder do Daesh"

- "Museus recuperam da pandemia"

- "Crédito dispara 34%"

No A Bola:

- "Slimani apresentado como reforço já vestiu a camisola 9"

- "'Tinha saudades dos adeptos'"

- "'Mais experiente e melhor do que da primeira vez'

- "'É a minha casa, sinto-me feliz aqui'"

- "'Se Sporting não conseguir pagar as contas fecha as portas. E o Sporting neste momento não paga as contas', Ricardo Oliveira apresentou ontem a lista às eleições de 05 de março"

- "Títulos não acalmam preocupação pelo momento financeiro"

- "As apostas de Frederico Varandas para o novo mandato"

- "Rui Costa deu puxão de orelhas a todo o grupo"

- "Discurso muito duro no balneário após derrota com o Gil"

- "Jogadores, treinadores e 'staff' na mira das muitas críticas"

- "Águia quer que sejam públicas comunicações entre árbitro e VAR"

- "FC Porto: Representantes de Fábio Silva avançam para tribunal por dívida de Euro4,6M"

- "CAN: Egito de Carlos Queiroz está na final"

No Record:

- "'Espero marcar muitos golos'"

- "Slimani: As primeiras palavras de leão ao peito"

- "'Tinha saudades do Sporting'"

- "'Volto porque os adeptos gostam de mim'"

- "'A equipa joga muito bom futebol'"

- "Costes voltou do Uruguai e já prepara Famalicão"

- "Entrevista: Ricardo Oliveira - 'A prioridade número um é garantir que os sportinguistas sejam donos da SAD"

- "FC Porto: Semedo deu no duro"

- "Treinou duas a três vezes ao dia durante 5 meses"

- "Rui Costa limpa a casa"

- "Lourenço Coelho será o novo homem-forte do futebol"

- "Presidente apertou jogadores: Mais garra e compromisso... ou haverá consequências!"

- "Yaremchuk em dúvida"

- "João Mário tem Covid"

- "CAN: Egito de Queiroz na final"

E no O Jogo:

- "Galeno rejeitou Flamengo"

- "Brasileiros fizeram uma aposta superior à do FC Porto, mas o jogador não queria sair da Europa"

- "Pedido de dupla nacionalidade está na fase final de apreciação"

- "A transferência de Eustáquio empolgou os canadianos: 'A seleção será melhor'"

- "Benfica: Rui Costa repreendeu o plantel"

- "Tantas derrotas na Luz não se viam há 71 anos"

- "Sporting: 'Sou melhor do que era quando saí'"

- "Candidato Ricardo Oliveira em entrevista: 'Os sócios salvaram o clube'"

- "V.Guimarães: Começou a corrida à presidência"

- "Braga: David Carmo foi inscrito na L.Europa"

- "CAN: Queiroz bateu Toni nos penálties"