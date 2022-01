Museu 3D Fun Art promove Rum da Madeira

Uma parceria entre o museu 3D Fun Art, localizado no Funchal, e o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira possibilita uma acção que promove o Rum da Madeira nesse espaço.

"Os visitantes deste museu poderão tirar uma fotografia original, com efeitos de ilusão óptica, num cenário alusivo aos canaviais de cana de açúcar e ao Rum da Madeira", explica nota do gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Esta imagem é ainda complementada com um QR Code que dá acesso ao site oficial do Rum da Madeira, "permitindo assim aprofundar os conhecimentos sobre este produto exclusivo da Madeira".

"De ressalvar, que o Museu 3D Fun Art prima pela diferença, e originalidade dado o seu caráter bem-humorado e irreverente, com uma ligação muito próxima às redes sociais, proporcionando aos visitantes a oportunidade de partilhar memórias divertidas, através de fotografias que fazem as delícias dos utilizadores das redes sociais", refere a mesma nota.

Esta é uma acção com apoios comunitários da União Europeia, na ordem dos 85%, através do programa operacional Madeira 14-20, sendo o restante suportado pelo Orçamento Regional.

O objectivo passa por visa alcançar novos públicos, de diversas nacionalidades e diferentes faixas etárias, reforçando a divulgação do 'Rum da Madeira', "uma marca que apesar de relativamente recente, tem por base um produto com uma longa história, transversal à da própria ilha da Madeira".