Recorde de 513 milhões em contratos públicos

O valor gasto pelo Governo Regional da Madeira e autarquias, em 2021, supera o segundo maior, alcançado em 2018, em 202 milhões. Esta é a notícia que faz manchete na nossa edição impressa de hoje e que pode ler na página 11.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para o serviço de Oncologia que precisa de mais espaço para responder ao aumento de doentes. No Dia Mundial Contra o Cancro, Ana Paula Vieira, coordenadora da unidade do serviço no SESARAM, diz que não é possível aguardar pelo novo hospital. Leia a entrevista na página 23.

Quanto à Justiça, um homem fingiu ser madeirense para receber subsídio de mobilidade. Conheça os contornos desta caso em que um continental é acusado de burla e falsificação de documento, nas páginas 12 e 13. A PJ faz sete buscas na operação ‘Rota do Viajante’. Também nas mesma páginas falamos de como a Região pode ficar com 35 mil euros desviados por carteiro.

Nesta edição, saiba que 1,7 milhões vão para Casas do Povo em 2021. 16 destas associações já são IPSS e o PS quer fiscalizar contratos com estas instituições. Tudo nas páginas 2 e 3.

Por fim, último destaque para a Madeira que avança com vacinação ‘covid’ a partir dos 6 meses. Saiba tudo na página 10.

