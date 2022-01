Benfica com Meitê, Sporting com Feddal, Matheus Nunes e Paulinho

O médio Meité é a novidade no Benfica para a final da Taça da Liga de futebol, substituindo Paulo Bernardo, enquanto o defesa Feddal, o médio Matheus Nunes e o avançado Paulinho voltam à titularidade no Sporting.

Do lado das 'águias', Nélson Veríssimo promoveu apenas uma alteração, com a aposta em Meité no 'miolo' para responder com maior robustez a uma linha média mais agressiva do Sporting, tendo o apoio de João Mário e Weigl.

Num sistema de '4-3-3', a baliza permanece entregue a Vlachodimos, com a linha mais recuada a ser composta por Valentino Lázaro, Morato, Vertonghen e Grimaldo. Já na frente de ataque, o técnico das 'águias' manteve a confiança em Diogo Gonçalves e Everton no apoio ao avançado ucraniano Yaremchuk.

Na formação 'leonina', que vai jogar no habitual sistema de '3-4-3', Rúben Amorim promove os regressos de Feddal, Matheus Nunes e Paulinho.

Feddal entra para o eixo da defesa, com Matheus Reis, que no encontro das meias-finais com o Santa Clara jogou a central, a ocupar a ala esquerda e a relegar Nuno Santos para o banco. A linha mais recuada dos 'leões' é completada por Gonçalo Inácio e o 'capitão' Luís Neto.

No meio campo, Ricardo Esgaio assume a ala direita, com Palhinha e o regressado Matheus Nunes, que substitui Ugarte, a tomarem conta do 'miolo'. A ala esquerda fica entregue a Matheus Reis.

No trio de ataque, o técnico 'leonino' aposta no regresso do avançado Paulinho, devolvendo Pedro Gonçalves à posição de extremo esquerdo e mantendo a aposta em Pablo Sarabia à direita.

Benfica e Sporting defrontam-se hoje, a partir das 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga, na final da 15.ª edição da Taça da Liga de futebol.

Este é o quarto duelo entre as duas equipas a contar para a Taça da Liga de futebol, com o Benfica a superiorizar-se em todos os embates anteriores.

As 'águias' superaram os 'leões' na final de 2008/09 (3-2 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos), no Algarve, e ganharam nas 'meias' de 2009/10, em Alvalade (4-1), e de 2010/11, na Luz (2-1).