Há mais de 16 anos eu tive 16 anos. E antes disso gostava de ir brincar para a levada, no caminho para a escola, não muito longe de casa. A água corria transparente, matava a sede se fosse o caso, mas por baixo um manto de sedimentos: terra, pedrinhas, bocadinhos de madeira, etc. Para ver o fundo era só meter as mãos e mexer. E o que era claro ficava turvo e o que era calmo ficava agitado.

Quando tinha 16 anos já achava que deveria poder votar. Hoje continuo a pensar o mesmo. Mais do que debitar considerações sobre sentidos de voto, análises programáticas ou exequibilidade de promessas venho só remexer um pouco o fundo desta corrente de água que chamamos eleições.

Creio ser natural que se caminhe nesse sentido, já em 2011 o Conselho da Europa o defendia. Com 16 anos posso legalmente trabalhar ou enfrentar a justiça como um adulto e não posso votar? Os jovens estão afastados da política e da participação democrática mas o voto dá-lhes alguma voz, ilusão de poder sobre o seu futuro. Antes de acabar a legislatura já são adultos mas foram os outros que votaram por eles…os que foram, eles não!