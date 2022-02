Governo Regional promove seminário sobre 'Vistos Gold' destinado a profissionais do ramo imobiliário

O Governo Regional, da Madeira, através da Invest Madeira, promove esta sexta-feira, 4 de Fevereiro, um seminário sobre os denominados 'Vistos Gold'. A iniciativa terá lugar no Centro de Estudos de História do Atlântico – Professor Alberto Vieira, pelas 9 horas, a sessão de abertura contará com a presença do secretário regional de Economia, Rui Barreto.

O seminário é orientada e concretizada pela Academia APEMIP - Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, que é uma entidade de formação do sector imobiliário, certificada pela DGERT- Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho e pelo Banco de Portugal, com instalações no Porto, Lisboa, Coimbra e Vilamoura.

Com esta formação, destinada a empresários, gerentes, administradores e consultores, o executivo madeirense pretende dar a conhecer a legislação em vigor sobre esta temática, com particular destaque para o regime ARI-Golden Visa, tal como o regime fiscal para residentes não-habituais.

O evento surge com o objectivo de explicar aos participantes as principais mudanças verificadas ao nível das autorizações de residência de estrangeiros oriundos de países terceiros – que não integram a União Europeia –, para investimento na Região, popularmente conhecidos como 'vistos gold'.