Tome nota da agenda para este fim-de-semana de Carnaval

Num fim-de-semana dedicado à diversão deixamos-lhe as propostas de alguns dos espaços para celebrar o Cranaval.

Savoy Signature

Este sábado, o Savoy Palace recebe um glamoroso baile na Grand Ballroom do hotel com as ’50 Shades of Glamour – A night in Venice’ para desmascarar encanto e sofisticação.

O convite desafia a interpretar magnetismo e elegância, a começar pelo dress code ‘50 Shades of Grey’.

Tendo o atractivo Carnaval de Veneza como inspiração, a proposta é uma viagem à inebriante cidade italiana sem que para isso tenha de sair do Savoy Palace – o local idílico para representar o Carnaval mais sofisticado do Mundo.

A festa começa às 19h30, com um ‘welcome drink’, seguindo-se o jantar buffet com uma selecção de bebidas Savoy Signature. A refeição é acompanhada pela música ao vivo dos ‘Live Brisk Band’, que começam por aquecer o ambiente para a noite mais atrevida do ano.

Neste mesmo dia, há animação no topo da unidade hoteleira - neste caso no Galáxia Skybar - com o DJ Master Groove, um espaço que recebe na sexta-feira, no mesmo horário, o DJ Nelson Caires (20h30/00h30).

Mais abaixo, também com o selo Savoy Signature, mas no mais recente ‘Recharge Bar &Restaurant’ do hotel NEXT decorre o primeiro baile de Carnaval que celebra o universo histórico entre a Madeira e o Havai. Será pelas 19 horas de sábado que o carisma das duas ilhas invade o ‘Network’ – logo à entrada do NEXT – local onde será servido o jantar buffet com um menu pensado para a ocasião e acompanhado por uma selecção de bebidas Savoy Signature.

Igualmente no NEXT, mas no dia anterior (sexta-feira), há música com o DJ João Garcia no Cloud Bar. A sessão sonora será entre as 20h30 e as 00h30.

Além das ofertas que marcam o Carnaval no Savoy Palace e no NEXT há que relembrar que ‘no meio’ poderá estar a virtude para o seu serão carnavalesco e, por isso, o ‘Terreiro’ na Rua Imperatriz Dona Amélia apresenta entre sexta-feira e sábado música ao vivo com o DJ Ryan (20h30/00h30).

Vespas

A discoteca Vespas tem preparado um programa diversificado para o Carnaval 2022. Além das noites temáticas, a edição deste ano tem um novo atractivo: o espaço será decorado com alguns dos figurinos da Associação de Animação Geringonça. Uma parceria que surge no âmbito dos 35 anos desta associação, uma das mais antigas da Madeira, e que é para ser assinalada nas noites de 25, 26 e 28 de Fevereiro. Além de figurinos representativos de várias alas, de vários anos, o espaço conta também com algumas fotos representativas do Carnaval de outros tempos, entre elas a eleição do rei do Entrudo, competição organizada na década de 90, patrocinada precisamente pela discoteca Vespas.

Além desta componente, o programa das Vespas ‘desenrola-se’ como serpentinas ao longo de quatro noites. Na sexta-feira há ‘Arca de Noé’ com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas nas Vespas, enquanto Nelson Caires anima o Marginal. Segue-se, no sábado, a temática ‘100% Brasil’ com a mesma dupla a ditar a batida na pista do ‘vespeiro’ e Lady CC é a convidada de honra do Marginal. Nesta programação está ainda incluída a ‘Noite Hippie’, na segunda-feira, com Maurílio Freitas, Ricardo Campos e Raffz, nas Vespas, e Hernandez no Marginal. A 5 de Março é enterrado o osso com a presença do DJ Menog na catedral da noite madeirense. As entradas têm um custo de 10 euros por pessoa com direito a duas bebidas.

Casino da Madeira

A programação do Casino da Madeira arranca pelas 20 horas de sexta-feira com uma ‘Fantasia de Carnaval’, na Sala Bahia, evento que conta com jantar buffet (feijoada brasileira) e um espectáculo garantido graças à presença da trupe ‘Sorrisos de Fantasia’. Os dois espaços nocturnos do Casino abrem depois as portas às 23 horas. No Copacabana estará o DJ Luís Gonçalves para dinamizar a temática ‘Fever Gatsby’ – oferta de duas bebidas a todas as mulheres que sigam o dress code -, ao passo que no Jardim Dançante estará o irreverente Vítor Batista.

Já no dia seguinte há concerto de Carnaval com a Orquestra Clássica da Madeira no auditório do Centro de Congressos. Depois, os caminhos vão dar novamente ao Copacabana com o ‘I Love Baile Funk’ a cargo de André Henriques e Gonçalo Roque. Já Mark Fari estará no Garden.

O programa estende-se até segunda-feira com nova ronda musical que antecede o feriado de Carnaval. Michael C e Zé Pereira vão abanar o arvoredo do Garden e o DJ Luís Gonçalves mantém a paz no Copacabana com a tradicional noite hippie.

Barreirinha Bar Café

Em pleno Largo do Socorro, o Barreirinha Bar Café pede que se liberte “a Zizi que há em ti!”. Esta sexta-feira, pelas 18h30, arranca o ‘Funk Connection’ com Rui Olim, um vizinho do BBC que foi dos primeiros a fazer espectáculos de transformismo no mítico Club da Matur. Já em modo ‘Make Love Not War’ a temática hippie volta a juntar a dupla Ventania & Amor. Marque na agenda que a Árvore da Música estará reservada no dia 28 de Fevereiro.

Cantina El Mexicano

A Cantina El Mexicano, no Centro Comercial Centromar, aproveita a efeméride para abrir espaço a jantares nos dias 25, 26 e 28 de Fevereiro. Caipirinha, feijoada, abacaxi assado com gelado e várias bebidas fazem parte de um menu que ganha outro sabor ao som de música brasileira.

Rua das Fontes

Numa das principais artérias da animação madeirense há um vasto leque de propostas. Está programada a Noite Travesti, Carnaval do Rio (bateria ao vivo), Noite Hippie, Trapalhão, Carnaval Total e Enterro do Osso.

Museu Café & Petisco

No dia 28 de Fevereiro, o Museu Café & Petisco volta a celebrar a mítica noite hippie com uma versão mais electrónica do Carnaval. A produtora Tender Events abre a sua nova temporada com um alinhamento de luxo. Amulador, Unknown Jazz, Li- -Polymer e Nelson Caires ditam a batida entre as 19 horas e as 2 da madrugada.

Vintage 23 Bar

O Vintage 23 Bar, na Rua de Santa Maria, volta a abrir portas da ‘requintada’ pista de dança. Oportunidade para conhecer a nova imagem do espaço ao som dos clássicos das últimas décadas com selecção do DJ Celso Velosa.

Sai de Baixo

O ‘Sai de Baixo Alto Astral’ está volta aos tempos de alegria e convívio, no Porto Novo, com o genuíno Carnaval do Brasil. Música ao vivo todos os dias com Carlos Sá e convidados e muito batuque à mistura num ambiente fantástico com gastronomia típica brasileira.

Old Town Bar

Zona Velha é também sinónimo de Old Town Bar. Na sexta-feira e no sábado conte com a presença do DJ Pedro Pestana na cabina de som com os melhores ‘hits’ da actualidade.

Venda Velha

Como já é habitual, a Venda Velha junta-se à festa com as típicas bebidas regionais. A animar o ponto de encontro de muitos madeirenses estará o DJ Nélio Fabrício.

Challenger

O Porto Santo também não ‘escapa’ e o Challenger Club volta a associar-se às travessuras. A mítica discoteca da Ilha Dourada e o DJ Leche potenciam uma Ladies Night, na sexta-feira, com duas bebidas de oferta até às 2h30. Quanto ao sábado e segunda- -feira, já com o DJ Sil na mesa de mistura, haverá prémios para os melhores disfarces.

No Deporto...

Dentro das quatro linhas, a 'festa' faz-se entre os 'leões' da Madeira e do continente, o Sporting, campeão nacional e principal perseguidor, joga com o Marítimo nos Barreiros.

No domingo, é a vez do Nacional receber o Trofense em jogo da 24.º jornada do II Liga Portuguesa de Futebol, marcado para as 11 horas.