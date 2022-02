Zelensky adianta que russos vão "tentar tomar" Kiev esta noite

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adiantou que os russos vão "tentar tomar" a capital da Ucrânia, Kiev, na noite de hoje, pedindo ao povo que defenda a cidade.

"Não podemos perder a capital. Dirijo-me aos nossos defensores, homens e mulheres de todas as frentes: esta noite o inimigo vai usar todas as suas forças para romper as nossas defesas da maneira mais vil, dura e desumana. Esta noite vão tentar tomar" Kiev, afirmou.

Volodymyr Zelensky discursava num vídeo publicado na madrugada de sábado (ainda noite de sexta-feira em Lisboa) no 'site' na Internet da Presidência ucraniana.