Navio de cruzeiro 'Astoria', registado no MAR, embateu noutro navio

O navio de cruzeiros 'MV Astoria', que está registado no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) e o mais antigo na indústria ainda em actividade (desde 1948), teve hoje um pequeno incidente no Porto de Roterdão, nos Países Baixos, onde tem estado atracado desde 2019.

Por causa das tempestades que têm assolado aquela região da Europa, no caso em particular no maior porto marítimo do continente, as amarras do 'Astoria' soltaram-se e este foi embater noutro navio bem maior, o 'MV Seatrade Orange', tendo causado danos neste navio de carga. Quanto ao 'Astoria', os relatos apontam para danos menores.

A navegar desde há 74 anos pelos mares do Mundo, é um dos 12 navios de cruzeiro do MAR, pesando 16.144 tonelagens de arqueação bruta nos seus 146 metros de comprimento, foi embater na lateral do 'Seatrade Orange', construído em 2016, que pesa 24.901 tonelagens e 185 metros de comprimento.

Curiosamente este é o segundo incidente com outro navio envolvendo o 'Astoria', embora na altura, em 1956, fosse denominado 'MS Stockholm' que colidiu com o transatlântico 'Andrea Doria', em Nantucket (EUA), causando a morte a 46 pessoas das cerca de 1.700 a bordo, entre passageiros e tripulantes.

Refira-se ainda que o navio é actualmente propriedade dos mesmos investidores, segundo o portal Cruise Harbour News que adquiriram o 'Funchal', icónico navio de cruzeiro que ostenta o nome da capital madeirense, e que tem estado em requalificação num estaleiro em Lisboa.