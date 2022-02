Tome nota da agenda desta sexta-feira, 25 de Fevereiro

- 09h45 - O JPP promove uma iniciativa política em frente ao Tribunal de Santa Cruz, tendo como porta-voz Élvio Sousa;

- 11h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o concessionário Peugeot, do Grupo Auto Crescente, no Funchal;

- 14 horas - O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa junto à Assembleia Legislativa da Madeira. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Sérgio Gonçalves;

- 15 horas - O Sindicato dos Professores da Madeira promove uma 'Marcha dos Prisioneiros da Carreira Docente e Contra Carreira a Duas Velocidades';

- 16h30 - A Secção Regional da Madeira da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Enfermeiros realiza uma reunião da Assembleia Regional no Auditório da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros;

- 17 horas - O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, vai estar presente na apresentação do livro de Fátima Teixeira Gomes, 'Uma Vida, uma Profissional na senda das Bem-aventuranças', no Salão Nobre da autarquia;

- 18 horas - Inauguração da instalação ‘Antropia’ nos jardins da Rua Nova da Quinta Deão, freguesia do Imaculado Coração de Maria;

- 18 horas - Lançamento do livro 'Divulgação das Forças Armadas na Madeira – Conhecer, Compreender e Aproximar' no Museu de Imprensa–Madeira, em Câmara de Lobos;

- 18 horas - O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, participa no lançamento da Antologia 'De La Isla Y de Mi', da autoria de João Carlos Abreu no Nini Design Centre;

- 19 horas - Concerto de Flávio Martinho no Museu Cidade do Açúcar;

- 19 horas - Comemoração do 17.º aniversário da Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial com um Workshop sobre o Bandolim na sede da instituição;

- 20h30 - Concerto de alunos 'All Percussion Variety' no Salão Nobre do Conservatório;

- 21 horas - Estreia do projecto ‘FENIX’, da artista Rita Vilhena, no Museu Henrique e Francisco Franco.