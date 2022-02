Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 24 de Fevereiro

09h00: Reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

09h30: Reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal;

09h30: O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na sessão de abertura do V Encontro Regional SeguraNet: Cibersegurança na Educação, que terá lugar na Escola da APEL;

10h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na cerimónia de apresentação do novo grafismo da revista Islenha, bem como da mais nova edição, totalmente dedicada a António Aragão. O evento decorrerá na Quinta Magnólia;

12h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço, onde será apresentado o Parque Fotovoltaico daquela estabelecimento escolar;

12h00: Cerimónia de apresentação do Programa Mais Visão Crianças e Jovens, no Salão Nobre do Governo Regional. A cerimónia será presidida pelo secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos;

15h00: O presidente da Associação TáxisRam, Paulo Pereira, irá reunir com a Associação De Dadores De Sangue Da Região Autónoma Da Madeira;

15h30: Reunião de Câmara da Ponta do Sol;

17h30: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o remodelado '23 Vintage Bar', à Rua de Santa Maria, no Funchal;



17h30: O PCP organiza em todo o País uma Jornada Nacional 'Contra o Aumento do Custo de Vida'. No Funchal terá lugar, na Avenida Arriaga, uma tribuna pública em que intervirá o coordenador regional, Edgar Silva;

19h00: Reunião da Comissão Política do PSD/Madeira, na Rua dos Netos, no Funchal;

20h00: O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, participa, na Sé-Catedral, na vigília de oração pela unidade e pela paz na Rússia e Ucrânia, promovida pelas igrejas cristãs na Região Autónoma da Madeira.