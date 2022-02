Bombeiros vão receber 81 veículos de combate aos fogos florestais

Oitenta e um veículos de combate a incêndios florestais vão ser distribuídos pelas corporações de bombeiros localizadas em locais com maior carência, permitindo "um reforço da capacidade de resposta operacional", indicou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

Em comunicado, o MAI refere que foi na terça-feira divulgado junto das corporações de bombeiros a lista de distribuição de 81 veículos florestais que vão permitir "um reforço da capacidade de resposta operacional no combate aos fogos rurais".

O MAI acrescenta que foi incluído no Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito do Programa MAIS Floresta, uma verba de 12,6 milhões de euros destinada à aquisição de veículos florestais a operar pelas corporações de bombeiros.

O Ministério da Administração Interna sustenta que vai ser "aumentada a capacidade da resposta operacional dos agentes de proteção civil, através da distribuição, via contrato de comodato a celebrar com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), de viaturas a corpos de bombeiros localizados nos territórios onde se verifique uma maior carência de Veículos Florestais de Combate a Incêndios (VFCI) e de Veículos Tanque Táticos Florestais (VTTF) face à respetiva área florestal".

"Estima-se que esta verba permita a aquisição de 81 veículos florestais -- 59 VFCI e 22 VTTF -- o que se representa a maior distribuição de veículos para resposta a incêndios rurais desde 1980", sublinha o MAI.

Segundo o Governo, os critérios para a seleção dos corpos de bombeiros, propostos pela ANEPC e previamente apresentados à Associação Nacional de Municípios e à Liga dos Bombeiros Portugueses, foram aprovados pela ministra da Administração Interna e validados pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal.

"Os critérios adotados para distribuição destes veículos são objetivos, mensuráveis e verificáveis, garantindo que os veículos são alocados a corpos de bombeiros com real capacidade para os operacionalizar e garantindo a sua distribuição pelos territórios onde, face à área florestal a seu cargo, se verifique uma carência mais significativa de veículos florestais", de acordo com o comunicado.

O MAI indica ainda que a lista final de distribuição contempla 26 viaturas para as corporações de bomberios da região Norte, 25 para o Centro, oito para Lisboa e Vale do Tejo, 18 para o Alentejo e quatro para o Algarve.