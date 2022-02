China respondeu por metade das vendas globais de veículos elétricos em 2021

Metade das vendas de veículos elétricos registadas em 2021 em todo o mundo foram realizadas na China, segundo dados divulgados hoje pela consultora Canalys.

De acordo com a Canalys, foram vendidos em todo o mundo 6,5 milhões de veículos elétricos, no ano passado, um acréscimo de 109%, face a 2020.

O valor corresponde a 9% do total de vendas de veículos em todo o mundo.

Mais de 3,2 milhões de unidades foram vendidas na China, onde os elétricos já representam 15% das vendas, duplicando assim a percentagem face ao ano anterior.

"Muitos modelos novos são lançados todos os meses em cada um dos segmentos importantes do mercado", referiu a consultora no relatório.

"Há grandes oportunidades de crescimento em 2022 e para o futuro", descreveu.

A Europa fica atrás no valor nominal das vendas (2,3 milhões de veículos), mas supera a China no percentual, com os elétricos a representarem 19% do total de carros vendidos em 2021.

Nos Estados Unidos, a taxa de adoção é bem menor. No total, foram vendidas 535 mil unidades, o que representou 4% das vendas de automóveis, em 2021.

A fabricante norte-americana Tesla continua a ser a marca líder, com 14% de quota de mercado, seguida do Grupo Volkswagen (12%) e das chinesas SAIC (11%) e BYD (9%).

No caso da SAIC, muito do sucesso deve ser atribuído ao seu modelo 'low-cost' Wuling Hongguang Mini EV, que custa cerca de 3.900 euros e foi o modelo mais vendido na China, no ano passado.