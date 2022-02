Líder separatista de Lugansk decreta também mobilização geral

O líder dos separatistas pró-russos de Lugansk, no leste da Ucrânia, decretou hoje a mobilização geral, tal como o dirigente dos separatistas de Donetsk tinha antes feito, quando se receia um ataque russo à Ucrânia.

"Decreto a mobilização geral no território da República popular de Lugansk", proclama o decreto assinado por Léonid Passetchnik.

O seu homólogo de Donetsk, Denis Pushilin, tinha antes feito uma declaração em vídeo em que anunciava ter assinado o decreto de mobilização geral e apelava "aos colegas reservistas" para que se apresentassem "para recrutamento militar".

Estes anúncios surgem quando observadores apontam para um "aumento dramático" da violência na linha da frente entre o exército ucraniano e os separatistas apoiados pela Rússia.

Um soldado ucraniano morto em combate no leste do país

As forças armadas ucranianas anunciaram hoje a morte de um soldado ucraniano em combate no leste do país.

As forças armadas ucranianas afirmam, no entanto, em comunicado, que "controlam a situação" e "continuam a sua missão de repelir a agressão armada russa".

Observadores internacionais registam mais de 600 violações do cessar-fogo em Donbas

Os observadores internacionais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) informaram na sexta-feira que as violações do cessar-fogo na região oriental ucraniana de Donbas registaram um "aumento significativo".

A OSCE registou 222 violações de cessar-fogo na área de Donetsk, das quais 135 foram explosões. Já em Luhansk foram verificadas 648 violações, das quais 519 foram explosões, disse a OSCE num relatório.

Estes números refletem um aumento significativo da violência armada na Ucrânia oriental, concluiu a organização, reiterando "a necessidade" de se abster do uso da força e de escalar uma situação "já tensa".

As forças governamentais ucranianas estão a combater as forças separatistas pró-russas na região de Donbas. Ambas as partes se acusaram mutuamente de dezenas de violações do cessar-fogo.

Entretanto, milhares de pessoas foram deslocadas das regiões de Lugansk e Donetsk para a região russa de Rostov, no leste do país.