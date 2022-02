Centro Cultural John dos Passos recebeu final da 6.ª edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos

A final da 6.ª edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos (6CRJM), uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, realizou-se no dia 18 de Fevereiro, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

A iniciativa contou com a participação de 221 alunos e cerca de 100 docentes, dos onze concelhos da Região Autónoma da Madeira.

O Campeonato é composto por três jogos de tabuleiro para cada ciclo de ensino, nomeadamente, no 1.º ciclo, 'Semáforo', 'Gatos & Cães' e 'Rastros'; no 2.º ciclo, 'Gatos & Cães', 'Rastros' e 'Produto'; no 3.º ciclo, 'Rastros', 'Produto' e 'Dominório' e no ensino secundário, 'Produto', 'Dominório' e 'Atari-Go', que têm como característica base o facto de apelarem ao raciocínio muito rigoroso e criativo.

Nesta final participaram 221 alunos, nomeadamente, 120 alunos do 1.º ciclo, 54 do 2.º ciclo, 56 do 3.º ciclo e 17 do ensino secundário.

O Campeonato Regional de Jogos Matemáticos surge da promoção a nível nacional do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, o qual tem como entidades promotoras a Ludus, a Associação de Professores de Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Ciência Viva. A nível regional, contou também com a colaboração do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, da Câmara Municipal da Ponta do Sol, da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade e da Associação de Ténis de Mesa da Ponta do Sol.

A sessão de encerramento e entrega de prémios contou com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do director regional de Educação, Marco Gomes, do vice-presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Sidónio Pestana, da presidente do conselho executivo da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, Ricardina Andrade, do gerente do Banco Crédito Agrícola no Funchal, Hugo Alcântara, e da técnica de marketing do Centro Comercial La Vie - Funchal, Mafalda Brazão, entre outros.