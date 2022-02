Concerto e convívio assinalam 109 anos do Recreio Musical União da Mocidade

Foi um fim de semana rico em festividades para a Associação Recreio Musical União da Mocidade que no corrente ano assinala 109 anos de existência. As celebrações tiveram dois momentos. O primeiro realizou-se ontem, com um concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, realizado no auditório do Hotel VidaMar. Já neste domingo, houve um convívio que juntou elementos da associação, direcção e músicos.

A secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, esteve presente nos eventos. A representante do Governo Regional manifestou a sua admiração pela “juventude e disciplina” desta orquestra. “Tive a honra de assistir ao vosso concerto e, de facto, foi um espectáculo de nível internacional. A atitude, o rigor e a dignidade com que actuaram são reveladores da qualidade que têm em palco, só ao alcance dos melhores. Têm todas as condições para chegar ainda mais longe. Por isso, continuem a sonhar, sejam ambiciosos, pois têm todas as condições para chegarem onde quiserem", referiu.

Rita Andrade fez um elogio póstumo ao maestro Eurico Martins, que faleceu em 2014, e que foi um dos grandes impulsionadores desta instituição, passando a batuta ao filho, o maestro André Martins, que hoje lidera a Orquestra de Bandolins da Madeira. “Por estas razões e por elevarem o nome da Madeira a um patamar mais alto, através da promoção e divulgação das tradições, reitero que o Governo Regional continuará a apoiar-vos, pela importância desta instituição. Vamos continuar juntos, para que alcancem os vossos sonhos e possamos vê-los crescer cada vez mais”, rematou a secretária regional.

A actividade da Associação Recreio Musical União da Mocidade centra-se na Orquestra de Bandolins da Madeira, que ao mesmo tempo a mais antiga e mais jovem da Europa. A mais antiga pela sua data de fundação e a mais jovem pela média de idade dos seus elementos. É composta por cerca de 20 músicos, em que o elemento mais novo tem 12 anos.