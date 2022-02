José Prada lamenta "demagogia que é bandeira do PS"

O secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, veio a público reagir às críticas de Carlos Pereira, que acusou os social-democratas de constituírem uma “força de bloqueio" no processo de cofinanciamento do Novo Hospital.

O líder 'laranja' lamentou a "demagogia que é bandeira do PS" e devolveu a crítica, acusando o PS de boicotar a obra do Novo Hospital.

"Ao contrário do que é dito, mais uma vez, pelo deputado Carlos Pereira – alguém que mente, reiteradamente, apenas e só para enganar os madeirenses – a única força política que atrasou, boicotou e que foi uma efetiva força de bloqueio contra a obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira – conforme é do conhecimento público – foi o Partido Socialista", afirmou José Prada em comunicado de imprensa.

Na mesma linha, disse que "'o protesto, o ruído, os obstáculos e a histeria inútil' que atribui ao PSD/Madeira lhe servem na perfeição, no seu habitual insulto, gratuito e infundado, a este partido, tanto mais nos assuntos em que, não tendo qualquer razão, resolve enveredar por este caminho".

O secretário-geral do PSD/Madeira relembrou, por outro lado, que "quem determinou um veto político no Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, na primeira candidatura do Novo Hospital, foi o PS".

Salientou também que Carlos Pereira mente na medida em que "as Resoluções do Conselho de Ministros que pretendem deduzir da comparticipação do Estado os valores patrimoniais dos Hospitais que actualmente estão ao serviço da Região se mantêm em vigor e que não está, por isso mesmo, clarificado o cofinanciamento de 50% que foi prometido por António Costa e que o referido deputado assume, desde sempre, como dado adquirido".

José Prada recorda igualmente que "a Região tinha já adquirido, em 2007, 24 parcelas de terreno tendo em vista a construção do novo Hospital, que ascenderam a um investimento de 3,8 milhões de euros, exclusivamente oriundos do Orçamento Regional". "Já na segunda fase de expropriações, retomada em 2017, o Governo Regional adquiriu mais 100 parcelas, num investimento que ascendeu a 22,4 milhões de euros, novamente exclusivamente com fundos oriundos do Governo Regional", aponta.

O parlamentar observa ainda que a diferença que "as críticas que o PSD/Madeira assume têm fundamento e visam a defesa da Madeira e dos madeirenses, enquanto que as suas acusações apenas têm por objectivo alimentar uma guerrilha política que nada abona a favor da Região".