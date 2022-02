Funchal em 4.º como destino de férias de sol de Inverno

Funchal (para não dizer a Madeira e, também, o Porto Santo) foi colocado como 4.º destino de férias para aproveitar o sol de Inverno em Portugal, pelo motor de pesquisa para casas de férias, a Holidu. À frente da capital madeirense, três destinos de praia algarvios, Faro, Portimão e Loulé.

Num comunicado enviado de Munique, a Holidu salienta que "entre a vasta lista de benefícios da moderada exposição ao sol e da, consequente, absorção de vitamina D, temos a melhoria do humor, bem como um sistema imunitário mais forte e até perda de peso", começa por justificar esta listagem que coloca entre o 6.º e o 10.º destinos/cidades que ficam na região de Lisboa, aliás culmina com a capital portuguesa.

"Mas, para além disto, ter mais dias de sol significa que se pode divertir mais e viver mais. Para aproveitar os dias de sol que este inverno está a oferecer ou se quer uma dose extra de vitamina D vai ter de visitar os dez destinos que se seguem: os mais solarengos de Portugal", continua. "A Holidu, o motor de pesquisa para casas de férias, decidiu investigar quais os destinos com mais sol para aproveitar durante o ano bem como oferecer algumas dicas para os melhores sunsets, rooftops, praias e atividades. Com esta classificação tencionamos indicar-lhe os melhores destinos para o sol de Inverno de Portugal".

Sobre o Funchal escrevem: "Em quarto lugar, situado numa baía banhada pelo Oceano Atlântico, na costa sul da ilha da Madeira com 332,6 horas de sol mensalmente, encontramos o Funchal. É o maior centro turístico, cultural e comercial do arquipélago da Madeira. Esta cidade oferece uma vasta gama de atividades de lazer ao ar livre para aproveitar o sol, passeios nos seus belos jardins e caminhadas ao longo da marina do Funchal."

E ainda acrescentam uma 'Holidu tip' (dica): "Visita ao Miradouro do Pico dos Barcelos. Este miradouro está situado na freguesia de Santo António, a cerca de 355 metros de altitude, e a partir daqui é possível contemplar uma vista panorâmica deslumbrante sobre a baía e cidade do Funchal."

Foto Shutterstock

A listagem, como referido é liderado por Faro, seguido de Portimão e Loulé, que ficam á frente do Funchal, mas que por conseguinte é mais recomendada para sol de inverno que Cascais, Oeiras, Mafra, Sintra, Torres Vedras e Lisboa.

"Para esta classificação, foi recolhida uma lista dos distritos, concelhos e freguesias do 'World Population Review'", explica a Holidu. "Analisou-se cada região de acordo com o número de horas de sol durante o ano, de seguida, foi feita uma média destas mesmas horas e o destino com maior média ficou em primeiro lugar. Apesar de não entrar na classificação final, foi tido em consideração a temperatura máxima de cada destino, e mais uma vez foi feita a média da mesma. Com o indicador 'Média de Horas de sol' foi, então, criada uma classificação de 10 posições onde o primeiro lugar é classificado como o destino com mais sol de Portugal".