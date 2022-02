Câmara do Funchal concede tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval

À semelhança do que já foi anunciado pelo Governo Regional, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) decidiu dar tolerância de ponto aos funcionários na terça-feira de Carnaval, ainda que as celebrações desta época do ano tenham sido canceladas, nomeadamente o cortejo alegórico do sábado e o Trapalhão.

Esta decisão de conceder folga aos funcionários da autarquia da 'Terça-feira Gorda', não coloca em causa todos os serviços e actividades imprescindíveis ou indispensáveis.

"Os serviços da CMF, que pela sua natureza, sejam de funcionamento ininterrupto, assim como aqueles que, por razões de interesse público, tenham de laborar no dia acima identificado, deverão criar as condições necessárias para que os trabalhadores possam gozar a tolerância agora concedida em momento posterior, obtida a concordância dos respectivos superiores hierárquicos", revela a autarquia funchalense em comunicado enviado às redacções.