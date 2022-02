Costa traiu a CDU e ajudou ao crescimento do fascismo

1) Todos nós sabemos que Jerónimo deu a mão a Costa naquela noite em que este perdeu as eleições em 2015.

2) Neste último combate eleitoral, Costa esmagou Jerónimo, tratando-o abaixo de cão. Foi com amargura que vi o PCP de cócoras e muleta do PS, o partido das negociatas, de Sócrates, de Vara, do Pinto “dos corninhos”, da corrupção nas Câmaras PS e do aparelho de Estado.

3) O PCP, o meu Partido, tudo fez para ajudar Costa, e este deu um pontapé no retro do PCP e ainda veio falar em convergência á Esquerda.

4) Sempre defendi, defendo e vou bater-me em sede própria que o PCP se afirme como um Partido de poder, responsável e de transformação social.

5) Venho alertando que no quadro político internacional actual, o PCP e a CDU, devem ter uma posição semelhante à do PC do Chile (que fez parte do governo chileno), do PC do B, o partido comunista do Brasil que esteve no governo e denunciou os erros de Lula, do AKEL (Partido Comunista do Chipre) que governou o País e até a União Europeia.

6) Quantos militantes, e até dirigentes, leram o que escreveu Marx, Engels, Lenine e Cunhal?

7) Quantos militantes e até dirigentes sabem o que foi a Revolução Soviética de Outubro e as que a antecederam? Quantos sabem o que foi a resistência contra o Nazismo e o Fascismo? E sobre o Movimento que levou ao poder Fidel de Castro?

8) Alguém sabe o que foi o Maoismo e a Revolução Chinesa e o grande desenvolvimento económico e social da China moderna?

9) Quantos conhecem a resistência heroica do PCP ao fascismo e pela libertação dos povos das colónias e pela Democracia em Portugal?

10) Quantos responsáveis do PCP leram “O ideal comunista não morreu” de Álvaro Cunhal, escrito em 1993?

11) Cunhal afirmou: “Com Marx a utopia converteu-se em pensamento político e este em acção revolucionária. Com Lenine o projecto político e a acção revolucionária converteram-se na sociedade nova socialista”.

12) Cunhal afirmou que está condenado a ser ultrapassado pela história qualquer projecto político que se mantenha fixo, imóvel, incapaz de dar respostas às novas situações, aos novos fenómenos, aos novos acontecimentos.

13) Quanto ao fracasso de um “modelo” que se afastou do “ideal comunista”, Cunhal afirmou que “não foram apenas os erros humanos”, mas uma concepção, uma prática política e um exercício do poder que de facto se afastaram do ideal, substituindo o poder dos trabalhadores por um poder fortemente centralizado, cada vez mais distante das aspirações, participação e vontade do povo.

14) Não basta falar dos trabalhadores e do povo quando estes não votam na CDU. É de difícil interpretação histórica e filosófica a mensagem da luta por um governo patriótico e de esquerda quando no subconsciente de muitos portugueses existe o conceito de Pátria e Família de Salazar, hoje retomado pelos neofascistas.

15) Costa tramou a CDU, com o voto útil, engordando a extrema-direita. O nosso combate vai ser redobrado a todos os níveis, mas isso pressupõe um novo discurso, uma nova prática política democrática e a defesa dos grupos intermédios da sociedade, vampirados pelos ricaços e transformados em proletários envergonhados.

16) Com Costa, a banca está feliz, os patrões da CIP agradecem o pôr fora o PCP das negociações laborais, a família PS vai engordar, aparecem novos escândalos de corrupção com as negociatas da “Bazuca Europeia”, e, espante-se, com o voto útil pode-se evitar a direita no poder. Arre! Isto é demais!

17) Força, muita força para o combate político, com uma ligação profunda com as pessoas nas localidades, por interesses concretos, com tolerância, ninguém pode ser excluído, o debate interno deve ser aprofundado, ninguém marginalizado. Vamos dar um abraço aqueles que não votaram na CDU, sendo este o seu espaço político, e votaram PS porque não queriam a direita no poder.