'Ponta do Sol Cup' está de regresso de 25 a 27 de Fevereiro

Entre os dias 25 e 27 de Fevereiro, o Campo Municipal da Ponta do Sol acolhe mais uma edição do 'Ponta do Sol Cup', evento organizado pela Associação Desportiva Pontassolense, com o apoio de várias entidades, entre as quais a Câmara Municipal da Ponta do Sol.

O evento desportivo está de regresso após uma interrupção, em 2020, em virtude das restrições de contenção da pandemia.

A presidente do município da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, na conferência de antevisão da prova, que se realizou esta tarde, destacou “a importância do regresso dos eventos, após um período de pausa a que nos obrigou a pandemia, num quase regresso à normalidade”.

“É curioso que o Ponta do Sol Cup tenha sido o último torneio desportivo antes da pandemia e é o primeiro a se realizar depois do levantamento das restrições, certamente será um bom pressagio”, vincou a autarca.

Este ano, a competição contará com a participação de 52 equipas, com destaque para a presença de quatro equipas nacionais e uma internacional (Polónia), divididas entre os escalões de sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Num total de mais de 750 atletas e 100 dirigentes.

O 'Ponta do Sol Cup 2022' será apadrinhado por Rubén Micael, antigo internacional português, natural da Madeira.

Na conferência de imprensa, foi ainda assinada um protocolo entre o município e o organizador da prova.