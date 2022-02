EB1/PE da Lombada da Ponta do Sol promove projecto 'SeguraNet'

À semelhança de anos anterinos, a EB1/PE da Lombada da Ponta do Sol promove, ao longo deste mês, o projecto 'SeguraNet' para assinalar o Dia da Internet Mais Segura. A iniciativa de promoção da utilização mais consciente da Internet, compreende diversas actividades coordenadas pela docente de TIC, Carla Santos.

"Vamos envolver a escola! Esta é a oportunidade perfeita para introduzir, ou reforçar, os temas da segurança digital entre a comunidade educativa", refere a escola em comunicado.

Estas actividades estão a ser organizadas pela coordenadora e professora TIC, a docente Carla Santos e também contará com a presença nas diferentes actividades o Agente Policial Polícia de Segurança Pública da Ponta do Sol, Agostinho Campanário como já vem sendo a sua presença habitual. EB1/PE da Lombada Ponta do Sol

Entre as actividades programadas constam palestras sobre a 'Segurança na Internet', workshops por videoconferência com alunos da EB1/PE da Quinta Grande, a participação dos alunos na iniciativa 'Desafios SeguraNet', a realização de uma exposição de trabalhos diversos (pinturas, puzzles e realidade aumentada) sobre as mascotes 'SeguraNet: Pisca e Luzinha' e ainda a exploração de jogos digitais nas plataformas educativas 'SeguraNet' e 'Pineco'.

"Com este excelente painel de actividades pretende-se uma vez mais fazer o reforço da promoção de uma utilização mais consciente da Internet; de dar a conhecer os perigos reais de uma utilização inconsciente da Internet; de aproximar gerações; de desenvolver comportamentos de segurança; e ainda a promoção de comportamentos que respeitam as regras de conduta 'on-line'", conclui a instituição de ensino.