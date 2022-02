Marítimo intervirá caso surjam adereços do Sporting na bancada dos seus sócios

Relativamente ao jogo deste sábado, com o Sporting, o Marítimo, em comunicado, informa que “se arroga ao direito de intervir, por imperativos de segurança e de paz, caso adereços alusivos ao adversário surjam nas áreas reservadas aos nossos apoiantes”, sublinhando ainda que “o estádio do Marítimo contempla um espaço para quem quiser, com toda a legitimidade, apoiar a equipa adversária”.

O Marítimo informa ainda que os sócios da colectividade com as quotas em dia, têm acesso gratuito ao estádio, enquanto para o público em geral os preços dos bilhetes, já disponíveis para venda nas lojas oficiais do Marítimo, têm um custo de 60 euros para as Bancadas Nascente/Poente, 30 euros para as Bancadas Topo Norte/Sul e 30 euros para a Bancada Norte Visitante.