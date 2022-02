"Inovação e Crescimento" esteve em debate na Universidade Jota'22

Elsa Maria Fernandes foi a oradora que se seguiu, na tarde do segundo dia de trabalhos da Universidade Jota’22. A Vice-Reitora da Universidade da Madeira abordou o tema da “Inovação e Crescimento: Um Novo Desígnio para Portugal”, fazendo um paralelo entre aqueles que são os grandes desafios da Universidade da Madeira, a sua sustentabilidade e como a sua academia contribui para o alavancar social e economicamente a região.

Foi abordado o papel dos projetos dos vários Centros de Investigação da Universidade da Madeira, na criação de valor e no desenvolvimento tecnológico dos parceiros e das entidades regionais.

Num ano em que a StartUp Madeira comemora os seus 25 anos, a UJ’22 contou com a participação do seu Presidente Executivo, Carlos Soares Lopes, que falou de empreendedorismo e de inovação, reforçando que estes dois conceitos “não podem ser olhados só a nível das empresas, carecem de uma visão mais além, em termos de oportunidades e desafios”.

A pandemia do COVID-19 acelerou toda a questão da transição digital, alterando a forma como a ciência e a tecnologia influenciam o mundo. Numa altura em que tudo estava parado, a ciência e a tecnologia “assumiram um papel fundamental em termos da resposta dos países a estes novos desafios”.

Na Madeira, os Nómadas Digitais são um caso de sucesso, já que permitiram que fosse possível trabalhar remotamente, a partir de um local com clima e gastronomia fantásticas, em que as ligações aéreas são fundamentais. Referiu ainda que “foram rececionadas mais de mil inscrições para este projeto, de 121 países diferentes”.

A inovação exige persistência, sendo considerada a “arma do empreendedor”, na medida em que permite que as ideias se transformem em negócios. Neste sentido, o Governo Regional da Madeira, a Universidade da Madeira e a StartUp Madeira detêm um papel fulcral na requalificação digital, através da disponibilização de projetos, oportunidades de trabalho aplicáveis a todas as áreas, como é o caso dos projetos de requalificação de jovens na área da programação e das Oficinas do Empreendedor.

A preleção “Empreendedorismo e Novas Qualificações: Economia Social e as Profissões de Futuro” foi partilhada com Marco António Costa, ex-Secretário de Estado, que focou na importância do pensamento crítico e livre no seio do PSD, como um dos grandes motores ao serviço do desenvolvimento do país.

Relevou o papel fundamental do capital humano no mundo empresarial, sendo ele a charneira para que o desenvolvimento e o crescimento dos empregos do futuro possam ser mais inclusivos, justos e equilibrados.

Ao ter as pessoas como foco central da discussão, Marco António Costa afirma que a economia social ganha uma nova dimensão, ao apostar firmemente na aquisição de novas e melhoradas competências, ganhando trabalhadores mais completos e competitivos e em última instância, uma sociedade mais evoluída e integrada.