Vento forte já obrigou 19 voos com destino à Madeira a divergirem

São já 19 os voos com destino à Madeira que foram obrigados a divergir para outros aeroportos devido ao vento forte. Dadas as condições no local, tudo indica que este é um número que deverá continuar a subir.

Já no aeroporto madeirense, o cenário é de confusão, uma vez que o embarque encontra-se suspenso, dado que não há aviões na pista. Por isso, registam-se já longas filas para obter informações junto das companhias.

Entretanto, o voo HV 9629, operado pela companhia aérea Transavia, vindo de Tenerife, foi o único voo comercial a conseguir aterrar desde as 8h30 de hoje. Antes só o avião cargueiro tinha conseguido.