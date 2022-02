CDU defende medidas urgentes para garantir redução do preço do gás

A CDU realizou uma acção de contacto com a população para abordar a necessidade de ser garantida a redução do preço do gás de botija na Região Autónoma da Madeira.

O deputado Ricardo Lume disse que "o preço do gás, em particular do gás de botija, continua a ser um problema que afecta grande parte da população e que põe em causa o conforto térmico, a qualidade de vida, a saúde e as condições económicas de milhares de famílias".

"O IVA continua a pesar sobre estes consumidores. Mesmo quando a electricidade e o gás natural eram taxados à taxa mínima de 6%, o gás engarrafado continuava a ter uma taxa superior", criticou.

"Se compararmos os preços aplicados na Região Autónoma da Madeira com a Região Autónoma dos Açores verificamos que na Madeira uma botija de gás de 13 Kg custa cerca de 27€ enquanto nos Açores a mesma botija de gás custa menos de 19 euros", acrescentou.

A CDU irá apresentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira uma iniciativa legislativa de forma a garantir um regime de preços máximos do gás engarrafado, no sentido da redução do preço, "para que um madeirense não tenha que pagar mais por uma garrafa de gás do que um açoriano".