DREM recruta entrevistadores em Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) solicitou ao Instituto Nacional de Estatística (INE) a abertura de um procedimento para recrutamento de entrevistadores no âmbito do próximo Inquérito às Condições de Vida e rendimento (ICOR).

O início da recolha está previsto para o próximo mês de Março, nos municípios da Região Autónoma da Madeira.

A recolha de dados do ICOR será efectuada por entrevista presencial, no período compreendido entre Março e Julho de 2022.

A DREM informa que as candidaturas são exclusivamente formalizadas on-line, em recrutamento.ine.pt, utilizando a seguinte referência: ENTREVISTADORES/MADEIRA/2022, até 02/03/2022.

"As candidaturas recebidas serão pré-selecionadas, sendo convocadas/os para provas de seleção apenas as/os candidatas/os que melhor se enquadrem no perfil definido e de acordo com as necessidades identificadas para o/s município/s", refere a DREM.

PERFIL

Habilitações ao nível do 12.º Ano ou superior

Competências ao nível da microinformática e da utilização de TIC

Capacidade para estabelecer contactos interpessoais, ser cordial, agradável, metódica/o e rigorosa/o

Disponibilidade média de 4 a 5 horas diárias (ao final do dia), podendo incluir fins de semana

Disponibilidade de transporte próprio

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO (A EFETUAR EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)