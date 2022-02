Incêndio numa cozinha no Estreito de Câmara de Lobos

Cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram, esta manhã, no sítio do Foro, no Estreito de Câmara de Lobos, a fim de combater um incêndio.

As chamas deflagraram numa cozinha com fogão a lenha, alastrando-se para várias madeiras e para parte da cobertura. Dois veículos auxiliaram no combate às chamas, após o alerta que surgiu pelas 11h50.

Não há feridos a registar desta ocorrência.