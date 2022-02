BCP encerra único balcão em Câmara de Lobos

O Millennium bcp vai encerrar a sua agência no Estreito de Câmara de Lobos, que era a única existente no Concelho. A dependência de um dos maiores bancos privados nacionais irá deixar de servir os seus clientes já no final desta semana.

Numa mensagem (SMS) enviada esta manhã a vários dos seus clientes daquela freguesia do concelho de Câmara de Lobos, informam que "a Sucursal do Estreito de Câmara Lobos encerra a 25/02 (sexta-feira). Continuamos disponíveis na Sucursal - Funchal São Martinho, Caminho São Martinho, hiper Sá, Loja 6. Mais do que nunca, estamos consigo. BCP, S.A.".

Isto significa que o Millennium BCP deixa de ter representação física em Câmara de Lobos que agora passam a ter de se deslocar ao Funchal, o mais próximo geograficamente, numa altura em que a maioria dos bancos está a apostar fortemente no 'homebanking', ou seja serviços virtuais.

A dependência do BCP ficava situada na Rua José Joaquim da Costa, 57, uma das transversais ao centro do Estreito de Câmara de Lobos. O banco constituído em 17 de Junho de 1985 passará a ter dependências no Funchal (7), Santa Cruz (2), Machico, Calheta e Ribeira Brava.