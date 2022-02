Torre do Capitão recebe exposição colectiva 'Impasse número vinte e um'

A Torre do Capitão – Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro inaugura esta quarta-feira, 23 de Fevereiro, pelas 17h30, a exposição colectiva intitulada 'Impasse número vinte e um' que resulta de uma iniciativa de cooperação entre a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura e do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira e a Universidade da Madeira. A inauguração conta com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Beatriz Henriques, Cláudia Sousa, José Carlos Pereira, Lícia Ferraz, Teresa Vieira, Tiago Pinto são os artistas que integram esta exposição colectiva de ex-alunos da Universidade da Madeira (UMa). Apresentam obras de desenho, escultura, instalação, realizadas com diversos materiais.

A mostra pode ser vista até ao dia 22 de Abril na Torre do Capitão – Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro, de segunda à sexta-feira das 10 às 12h30 e das 14 às 17 horas.