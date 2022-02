Voo com destino à Madeira divergiu para o Porto Santo

O voo TP 1699 da TAP, proveniente de Lisboa, acaba de divergir para o Porto Santo. vento forte que se faz sentir na zona do Aeroporto Internacional da Madeira está a condicionar as aterragens. Este voo tinha aterragem prevista para as 9h15.

Além do avião da TAP que seguiu para a ilha dourada, o avião cagueiro também manteve-se ao largo, às voltas, aguardando oportunidade para aterrar.