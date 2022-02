Câmara Municipal de Câmara de Lobos apresenta exposição de pintura de José Gonçalves Faria

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos apresenta uma exposição de pintura de José Gonçalves Faria, intitulada 'Mar | Liberdade', na sala de exposições do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, onde estarão patentes algumas das obras mais relevantes do artista.

As obras exibidas são pinturas a pastel sobre carvão que estão incluídas no espólio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e algumas de colecções particulares.

Esta será uma exposição dedicada ao universo do mar com pinturas da vida marinha que reportam para o observador o que acontece nas profundezas do oceano com a sua fauna e flora.

A inauguração será feita por Leonel Correia da Silva, vice-presidente e vereador com o pelouro do Ambiente e Cultura da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, na próxima quarta-feira, dia 23 de Fevereiro, pelas 11 horas.

A mostra ficará patente até 27 de Março.

José Gonçalves Faria era natural da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. Nasceu a 22 de Maio de 1934 e faleceu a 4 de Dezembro de 2013.