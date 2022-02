Erasmus+ assinala na Madeira os 35 Anos do Programa

A Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação (EF) escolheu a Madeira para as celebrações dos 35 anos do Programa Erasmus+.

Nas iniciativas previstas incluem-se várias açcões dinamizadas em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), através da Direcção Regional de Juventude, nos próximos dias 22, 23 e 24 de Fevereiro, conforme deu conta a SRE em comunicado.

Conforme nota a mesma fonte, a escolha da Madeira para assinalar este momento "reflecte o sucesso que o Programa atingiu na RAM ao longo dos últimos anos, atendendo a que a maior parte das escolas da Madeira e do Porto Santo têm projectos Erasmus+, aprovados ou em curso, quer no âmbito da Ação-Chave 1, quer no âmbito da Ação-Chave 2".

Para amanhã está agendado um encontro entre o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e os Directores Executivos das escolas da RAM, no Centro de Juventude do Funchal, entre as 14h30m e as 16h30m. Nesse encontro serão divulgados os apoios específicos para as Regiões Ultraperiféricas e as organizações-alvo do Programa, assim como o momento será aproveitado para esclarecer dúvidas relativas ao bom funcionamento do Programa Erasmus+.

Depois de amanhã, quarta-feira, os 35 anos do Programa Erasmus+ será assinalado com uma cerimónia que se realizará, pelas 15 horas, na Sala Funchal do Pestana Casino Park Hotel. Este evento terá transmissão para todo o país via livestream, procurando alcançar uma participação massiva dos coordenadores de projectos, com partilha de boas práticas e reflexões acerca do impacto deste programa junto dos alunos e professores de todos os níveis de ensino.

Segundo a SRE, os dois painéis de debate contarão com a participação da dirigente associativa juvenil Ana Rita Dias, da Erasmus Student Network, bem como com Marco Teles, do Centro Europe Direct Madeira. Serão vários os testemunhos de vários participantes do Programa Erasmus+ EF.

Para o último dia das comemorações, 24 de Fevereiro, estão marcadas três sessões de formação com o objectivo de apoiar a realização de candidaturas KA2 - Parcerias de Cooperação, no âmbito do Ensino Escolar, da Formação Profissional e da Educação de Adultos, a terem lugar no Colégio dos Jesuítas, entre as 10 horas e as 16h30m.

Para inscrições e informações adicionais, os interessados podem consultar o site da Direção Regional de Juventude.