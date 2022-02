CMF alerta para interrupção do abastecimento de água na Rua da Torrinha

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que irá proceder à interrupção do abastecimento de água, na quarta-feira, dia 23 de Fevereiro, entre as 09h00 e as 13h00, para efectuar intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase (restante concelho).

Esta interrupção de abastecimento de água irá afectar a Rua da Torrinha.

A CMF "irá fazer o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção", refere através de uma nota de imprensa.