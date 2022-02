I Torneio de Walking Football junta 17 equipas na Ribeira Brava

O Estádio Municipal da Ribeira Brava irá receber, no próximo sábado, 26 de Fevereiro, o I Torneio Regional de Walking Football. O evento desportivo, promovido pela Universidade Sénior da Ribeira Brava (USRB), contará com a participação de 17 equipas, 15 da Madeira e duas dos Açores.

Hoje, durante a apresentação da prova, o presidente da autarquia ribeira-bravense, destacou o seu "importante papel juntos dos menos jovens do concelho".

Ricardo Nascimento recordou que o projecto da USRB, criado em 2018, contempla a vertente da formação, a vertente do convívio e a vertente do desporto que este ano lectivo fica mais rico com o walking football.

“Trata-se do IV Torneio Nacional, mas para nós é o I Torneio que visa ocupar os menos jovens com exercício e divertimento, sendo esta uma forma de praticar desporto sem custos”, salientou o autarca, que aproveitou para agradecer ao Governo Regional, nomeadamente à Secretaria Regional da Educação, "pela disponibilização de docentes para a Universidade Sénior”.

O presidente da Câmara manifestou ainda a esperança de que este projecto se volte a repetir no próximo ano e lançou o desafio às restantes Universidades Seniores da Madeira para um encontro regional, recordando que o município “tem sempre as portas aberta para apoiar este tipo de eventos que vai ao encontro das pessoas que já deram muito à sua terra”.

Por sua vez, David Gomes, Director Regional do Desporto, destacou "a mais-valia da iniciativa que promove o desporto e combate o sedentarismo dos menos jovens". O governante recordou que este evento vai "ao encontro das estratégias do governo para manter a população sénior mais activa" e não tem dúvidas de que “este é o caminho a trilhar” para uma “melhor saúde e melhor bem-estar”.

Recorde-se que o Walking Football é uma modalidade que consiste em jogar futebol a andar e é direccionada para pessoas com 50 ou mais anos, estando afecta às Universidades Seniores para a promoção da prática desportiva e de um estilo de vida mais saudável.

Programa do I Torneio Regional de Walking Football:

Manhã:

09h00 – Chegada das equipas

09h15 – Cerimónia de Abertura

09h30 – Jogos do Torneio

12h15 – Jogo da equipa de honra e finais

12h30 – Entrega de medalhas

13h00 – Almoço no Jardim Municipal

14h00 – Entrega dos Certificados

Tarde:

14h30 – Visita Cultural ao Museu Etnográfico da Madeira

15h30 – Visita Cultural ao Museu das Pratas

16h30 – Receção no Salão Nobre da Câmara Municipal