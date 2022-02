Preço da gasolina atinge máximo de três anos na Madeira

A gasolina de 95 octanas está a ser comercializada, na Madeira, a 1,749 euros por litro. É o valor mais alto em pelo menos três anos. O mesmo acontece com o gasóleo colorido e marcado que, pela primeira vez, no período referido, é comercializado acima de um euro por litro, 1,014 euros. Apenas o gasóleo rodoviário não está ao preço mais elevado. Neste caso, isso aconteceu na semana entre os dias 20 e 30 de Janeiro deste ano, quando custava 1,549 euros. Neste momento custa praticamente o mesmo, mas, em bom rigor, é ligeirissimamente menos, 1,548 euros.

Em média, qualquer um dos combustíveis custa praticamente mais dois cêntimos (0,019 euros) do que na semana passada. Apesar de a Gasolina estar num máximo histórico, o maior crescimento de preço deu-se no gasóleo rodoviário. Custa mais 2,1 cêntimos do que até à meia-noite de domingo.

Apesar dos aumentos na Região, o preço médio praticado no continente, onde não existe fixação administrativa de preço máximo, é superior ao da Madeira. A gasolina simples custa 1,804 euros, o gasóleo rodoviário 1,640 euros e o gasóleo colorido e marcado 1,239 euros.

Nos Açores, a gasolina simples custa 1,592 euros, o gasóleo rodoviário 1,444 euros e o colorido 0,962 euros.