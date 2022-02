Praia e marginal da Ribeira Brava encerram para remoção de maciço rochoso

No âmbito dos trabalhos levados a cabo pela Direcção Regional de Estradas para a remoção de um maciço rochoso na escarpa junto à ER 222 (estrada de acesso ao sítio da Apresentação), algumas artérias no centro da vila da Ribeira Brava serão fechadas, esta terça e quarta-feira, dias 15 e 16 de Fevereiro, "para minimizar a probabilidade de ocorrências indesejadas", informa a Câmara Municipal da Ribeira Brava em comunicado de imprensa.

Neste seguimento, a marginal Tabua/Ribeira Brava, o parque de estacionamento da praia afecto à Ponta Oeste, toda a zona balnear, incluindo piscina e acesso à praia, assim como parte da Rua Padre Gil, entre a ponte da Parada e a marginal, estarão encerrados ao trânsito automóvel e apeado.

As actividades náuticas previstas para estes dias na praia da Ribeira Brava serão igualmente canceladas.

Esta intervenção surge no âmbito da obra de consolidação da escarpa que ocorre na ER 222, da responsabilidade do Governo Regional, com a colaboração da Protecção civil Municipal.